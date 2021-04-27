Реал – Челсі: відео голів та найкращі моменти півфіналу Ліги чемпіонів

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У головному єврокубковому турнірі почалися розборки фінальної четвірки. На нашому сайті тривав онлайн Реал – Челсі. Під акомпанемент дощу в Мадриді суперники з'ясовували стосунки під наглядом 38-річного нідерландського рефері Данні Маккелі.
Рахунок на 14-й хвилині відкрив 22-річний американський півзахисник Крістіан Пулішич – 0:1. Він став першим голеадором з США в півфіналі Ліги чемпіонів і всього п'ятим зі співвітчизників, хто забивав у плей-оф турніру.
Втім, недовго грала музика на вулиці підопічних Томаса Тухеля. На 29-й хвилині після боротьби за м'яч в штрафному майданчику ефектним ударом з розвороту відзначився Карім Бензема – 1:1.
Француз скинув м'яч собі головою і завдав хльосткий удар під поперечину повз сенегальського воротаря Едуарда Менді.
Перший тайм так і завершився нічиєю 1:1. Дивіться його найцікавіші моменти.
У другій половині суперники не засмучували один одного, так що після мирової в Іспанії все тепер вирішиться у матчі-відповіді дуелі 5 мая. Вашій увазі – моменти другого тайму.
Команди починали зустріч у таких складах.
"Реал": Куртуа, Карвахаль, Мілітао, Варан, Начо, Марсело, Каземіро, Кроос, Модріч, Вінісіус Жуніор, Бензема.
Запасні: Лунін, Альтубе, Азар, Асенсіо, Одріосола, Іско, Маріано Діас, Родріго, Аррібас, Бланко, Гутьєррес.
"Челсі": Менді, Аспілікуета, Рюдігер, Крістенсен, Тіагу Сілва, Чілвелл, Жоржиньйо, Канте, Маунт, Пулішич, Вернер.
Запасні: Кепа, Кабальєро, Алонсо, Абрахам, Зума, Жиру, Хадсон-Одої, Зійєш, Гілмор, Джеймс, Гаверц, Емерсон.
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Нагадаємо, у другому півфіналі в середу зустрінуться французький ПСЖ і англійський Манчестер Сіті.