Милевского понесло после бокала – надел форму с Газпромом и признался в любви к российскому хоккею

А еще белорусский футболист с украинским паспортом, который с закарпатским Минаем недавно вылетел в Первую лигу, решил поиграть мячом... клюшкой

Милевский в форме российского Авангарда / Фото: Instagram

Бывший форвард киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский после вылета в Первую лигу с закарпатским Минаем продолжает отрываться в межсезонье в родном Минске. Правда, то, как он это делает, вряд ли понравится украинским болельщикам – Артем излучает любовь к российскому хоккею и его звезде Ковальчуку.

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Накануне Миля встретился в столице Беларуси со своим другом белорусским хоккеистом Андреем Стасем и отметил с ним победу Стася в составе омского Авангарда в хоккейном Кубке Гагарина-2021.

А после этого Милевский надел хоккейный свитер российского Авангарда с рекламой АЗС Газпромнефть и фамилией Ильи Ковальчука, выигравшего со Стасем Кубок Гагарина в составе омской команды. И в таком виде Артем решил сыграть в футбол клюшкой, замахнувшись ею по мячу.

"Люблю КХЛ. Топил за вас", – написал в Instagram Артем Милевский, отметив на фото белоруса Стася и россиянина Ковальчука

"Илья Ковальчук, зацени", – обратился при этом к россиянину Милевский, намекая на свою хоккейную экипировку

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Ранее мы писали, что к Милевскому есть интерес из Беларуси, Кипра и Азербайджана, но не исключено, что он завершит карьеру футболиста и переключится на другие проекты.