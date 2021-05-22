Миля – еще в соку! Футболистом интересуются клубы четырех стран

36-летний бывший форвард сборной Украины и киевского Динамо может продолжить карьеру в Украине, Беларуси, Азербайджане или на Кипре

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Сегодня появились новости о возможном трудоустройстве одиозного нападающего Артема Милевского. Уроженец Беларуси пока еще не определился со своим будущим. Причем он может как остаться в футболе, так и найти себе другое занятие.

На днях на Милевского объявились три претендента в Украине.

О нынешнем состоянии дел Артема сайту Meta-ratings рассказал его менеджер Александр Панков:

"С Минаем окончательно вопрос еще не решен. Контракт пока не расторгнут, клуб еще не выполнил все обязательства. После расчета мы подпишем бумаги о расставании. После отпуска, в июне, мы встретимся с Артемом и обговорим будущее. Уже были звонки от украинских клубов, из Беларуси и Азербайджана. Также есть к нему интерес со стороны кипрского клуба, который вышел в элитный дивизион. Тут еще важно понять, продолжит он карьеру или займется другим направлением. Есть проекты, которыми мы занимаемся, в которые приглашают Артема. Мы встретимся и обсудим все это".

Недавно Милевский погулял на свадьбе в Ужгороде.

Напомним, что ранее Миля выступал также в Турции, Румынии, России и Беларуси, где в 2019 году стал чемпионом с брестским Динамо.

Смотрите, как Артем знакомил агента со своей жизнью в Минае: