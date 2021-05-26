Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта ЧУ по футболу

Милевский засветился в Беларуси с необычным напитком и стал, как огурец

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
26 мая, 13:07
Копировать ссылку
Одиозный футболист закарпатского Миная наслаждается отпуском и, уехав в Беларусь, посещает друзей и знакомых в разных городах
Артем Милевский ныне на распутье
Артем Милевский ныне на распутье / Фото: Instagram

После завершения сезона игроки украинской Премьер-лиги разъехались в отпуска или в расположения сборных. 36-летний бывший форвард сборной Украины Артем Милевский отправился на историческую родину – в Беларусь. Кстати, вчера появилась информация, что Минай и Милевского могут оставить в Премьер-лиге после вылета.

В последние дни футболист показал несколько кадров на своей страничке в Instagram. Сегодня утром он заехал "к подружанции в лучшее место". Артем соблазнился чаем, после которого, как ему сказали, он будет, словно огурец, и хоть сразу готов выйти на поле. "Ага, ну, ну", – с улыбкой отреагировал парень на рекомендации.

В Минске Миля также навестил сестру, с которой не виделся полгода и которую "любит больше жизни". А также попал на пикник к другу Саве.

Тем временем, Милевским интересуются клубы четырех стран. Пока что Артем не определился со своим будущим. Может как завершить карьеру, так и остаться еще в футболе.

Смотрите, как Минай проиграл Ворскле в последнем матче сезона 2020/2021:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтер
26
51:19
54
3.
Заря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Днепр-1
26
36:38
30
8.
Львов
26
25:51
29
9.
Александрия
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Мариуполь
26
27:41
26
12.
Ингулец
26
24:36
26
13.
Олимпик
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опрос
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять