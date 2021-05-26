Милевский засветился в Беларуси с необычным напитком и стал, как огурец

Одиозный футболист закарпатского Миная наслаждается отпуском и, уехав в Беларусь, посещает друзей и знакомых в разных городах

Артем Милевский ныне на распутье / Фото: Instagram

После завершения сезона игроки украинской Премьер-лиги разъехались в отпуска или в расположения сборных. 36-летний бывший форвард сборной Украины Артем Милевский отправился на историческую родину – в Беларусь. Кстати, вчера появилась информация, что Минай и Милевского могут оставить в Премьер-лиге после вылета.

В последние дни футболист показал несколько кадров на своей страничке в Instagram. Сегодня утром он заехал "к подружанции в лучшее место". Артем соблазнился чаем, после которого, как ему сказали, он будет, словно огурец, и хоть сразу готов выйти на поле. "Ага, ну, ну", – с улыбкой отреагировал парень на рекомендации.

В Минске Миля также навестил сестру, с которой не виделся полгода и которую "любит больше жизни". А также попал на пикник к другу Саве.

Тем временем, Милевским интересуются клубы четырех стран. Пока что Артем не определился со своим будущим. Может как завершить карьеру, так и остаться еще в футболе.

Смотрите, как Минай проиграл Ворскле в последнем матче сезона 2020/2021: