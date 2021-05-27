Мілевського понесло після келиха – надів форму з Газпромом і зізнався в любові до російського хокею

А ще білоруський футболіст з українським паспортом, який із закарпатським Минаєм недавно вилетів до Першої ліги, вирішив пограти м'ячем... ключкою

Мілевський у формі російського Авангарду / Фото: Instagram

Колишній форвард київського Динамо і збірної України Артем Мілевський після вильоту до Першої ліги з закарпатським Минаєм продовжує відриватися в міжсезоння в рідному Мінську. Правда, те, як він це робить, навряд чи сподобається українським уболівальникам – Артем випромінює любов до російського хокею і його зірки Ковальчука.

Читайте також: Мілевський засвітився в Білорусі з незвичайним напоєм і став, як огірок

Напередодні Міля зустрівся в столиці Білорусі зі своїм другом білоруським хокеїстом Андрієм Стасем і відзначив з ним перемогу Стася в складі омського Авангарду в хокейному Кубку Гагаріна-2021.

А після цього Мілевський надів хокейний светр російського Авангарду з рекламою АЗС Газпромнефть і прізвищем Іллі Ковальчука, який виграв зі Стасем Кубок Гагаріна в складі омської команди. І в такому вигляді Артем вирішив зіграти в футбол ключкою, замахнувшись нею по м'ячу.

"Люблю КХЛ. Топив за вас", – написав у Instagram Артем Мілевський, відзначивши на фото білоруса Стася і росіянина Ковальчука

"Ілля Ковальчук, заціни", – звернувся при цьому до росіянина Мілевський, натякаючи на своє хокейне екіпірування

Читайте також: Оце футбол по-українськи! Минай і Мілевського можуть залишити в Прем'єр-лізі після вильоту

Раніше ми писали, що до Мілевського є інтерес з Білорусі, Кіпру і Азербайджану, але не виключено, що він завершить кар'єру футболіста і переключиться на інші проєкти.