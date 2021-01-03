"Милан" в меньшинстве выиграл матч с двумя пенальти: видео голов

Победа над "Беневенто" со счетом 2:0 позволила "россонери" вернуться на первую строчку в Серии А

"Милан" вернулся на первую строчку турнирной таблицы чемпионата Италии, обыграв в воскресенье вечером на чужом поле "Беневенто" со счетом 2:0. Эта победа позволила "россонери" на очко обойти земляков из "Интера", ранее разгромившего "Кротоне" 6:2.

Реклама

Обзор матча "Беневенто" – "Милан" (0:2)

Отметим, что около часа "Милану" пришлось играть в меньшинстве после того, как за грубую игру с поля был удален полузащитник "россонери" Тонали.

Видео удаления Тонали

Реклама

Кроме того, "Милану" повезло, когда на 61-й минуте игрок "Беневенто" Капрари не смог реализовать пенальти, пробив мимо ворот.

Незабитый пенальти "Беневенто"

В тренде Белодед на праздники показала соблазнительное фото в топике

"Беневенто" – "Милан" – 0:2

Голы: Кессье, 15, с пенальти, Леау, 49

На 61-й минуте Капрари ("Беневенто") не реализовал пенальти (мимо)

"Милан": Дж.Доннарумма – Калабрия (Конти, 81), Кьер (Калулу, 81), Романьоли, Далот – Тонали, Кессье – Диас (Крунич, 36), Чалханоглу, Ребич (Кастильехо, 71) – Леау

Удаление: Тонали, 33 ("Милан")

Реклама

Франк Кессье / Фото: Reuters

Турнирная таблица чемпионата Италии. ТОП-10

Ранее мы писали, что "Милану" предложили купить Цыганкова. "Динамо" хочет за вингера 35 млн евро.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама