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"Милан" в меньшинстве выиграл матч с двумя пенальти: видео голов

3 января, 21:55

Олег Люлька Олег Люлька

Победа над "Беневенто" со счетом 2:0 позволила "россонери" вернуться на первую строчку в Серии А

"Милан" вернулся на первую строчку турнирной таблицы чемпионата Италии, обыграв в воскресенье вечером на чужом поле "Беневенто" со счетом 2:0. Эта победа позволила "россонери" на очко обойти земляков из "Интера", ранее разгромившего "Кротоне" 6:2.

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Обзор матча "Беневенто" – "Милан" (0:2)

Отметим, что около часа "Милану" пришлось играть в меньшинстве после того, как за грубую игру с поля был удален полузащитник "россонери" Тонали.

Видео удаления Тонали

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Кроме того, "Милану" повезло, когда на 61-й минуте игрок "Беневенто" Капрари не смог реализовать пенальти, пробив мимо ворот.

Незабитый пенальти "Беневенто"

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"Беневенто" – "Милан" – 0:2
Голы: Кессье, 15, с пенальти, Леау, 49
На 61-й минуте Капрари ("Беневенто") не реализовал пенальти (мимо)
"Милан": Дж.Доннарумма – Калабрия (Конти, 81), Кьер (Калулу, 81), Романьоли, Далот – Тонали, Кессье – Диас (Крунич, 36), Чалханоглу, Ребич (Кастильехо, 71) – Леау
Удаление: Тонали, 33 ("Милан")

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Франк Кессье

Франк Кессье / Фото: Reuters

Турнирная таблица чемпионата Италии. ТОП-10

Ранее мы писали, что "Милану" предложили купить Цыганкова. "Динамо" хочет за вингера 35 млн евро.

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Милан Италия видео голов чемпионат Италии Беневенто

Источник: Сегодня|Спорт

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