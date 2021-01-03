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Как "Аталанта" Малиновского разгромила "Сассуоло": видео голов и обзор матча

3 января, 19:40

Олег Люлька Олег Люлька

Клуб украинца поиздевался над соперником. И не скажешь, что "Сассуоло" – выше в турнирной таблице

"Аталанта" украинского полузащитника Руслана Малиновского шикарно начала 2021 год, разгромив на своем поле "Сассуоло" со счетом 5:1. И это при том, что перед игрой "Сассуоло" в Серии А шел на четвертом месте, а "Аталанта" – на седьмом.

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Самый дорогостоящий украинский футболист Малиновский (21 млн евро) вышел на поле в игре с "Сассуоло" на 63-й минуте при счете 4:0 и результативными действиями не отметился.

Напомним, в связи с тем, что Руслану не находится места в стартовом составе "Аталанты", появились слухи о его аренде в клубы Бельгии. Однако жена Малиновского опровергла переход в "Брюгге".

Обзор матча "Аталанта" – "Сассуоло" (5:1)

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"Аталанта" – "Сассуоло" – 5:1
Голы: Сапата, 11, 49, Пессина, 45, Госенс, 57, Муриэль, 67 – Кирикеш, 75
"Аталанта": Голлини, Хатебур, Джимшити (Депаоли, 77), Паломино, Госенс (Руджери, 77), Иличич (Муриэль, 63), де Рон, Пессина (Малиновский, 63), Фройлер, Ромеро, Сапата (Миранчук, 84)

Руслан Малиновский. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Руслан Малиновский. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

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Напомним, в первом матче года в итальянском чемпионате "Интер" разгромил "Кротоне" 6:2, а героем встречи стал "беременный" Лаутаро Мартинес.

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видео голов чемпионат Италии Сассуоло Аталанта Руслан Малиновский

Источник: Сегодня|Спорт

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