"Мілан" у меншості виграв матч з двома пенальті: відео голів

Перемога над "Беневенто" з рахунком 2:0 дозволила "россонері" повернутися на першу сходинку в Серії А

"Мілан" повернувся на першу сходинку турнірної таблиці чемпіонату Італії, обігравши в неділю ввечері на чужому полі "Беневенто" з рахунком 2:0. Ця перемога дозволила "россонері" на очко обійти земляків з "Інтера", який раніше розгромив "Кротоне" 6:2.

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Огляд матчу "Беневенто" – "Мілан" (0:2)

Відзначимо, що близько години "Мілану" довелося грати в меншості після того, як за грубу гру з поля був вилучений півзахисник "россонері" Тоналі.

Відео вилучення Тоналі

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Крім того, "Мілану" пощастило, коли на 61-й хвилині гравець "Беневенто" Капрарі не зміг реалізувати пенальті, пробивши повз ворота.

Незабитий пенальті "Беневенто"

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"Беневенто" – "Мілан" – 0:2

Голи: Кесс'є, 15, з пенальті, Леау, 49

На 61-й хвилині Капрарі ("Беневенто") не реалізував пенальті (повз ворота)

"Мілан": Дж.Доннарумма – Калабрія (Конті, 81), К'єр (Калулу, 81), Романьолі, Далот – Тоналі, Кесс'є – Діас (Крунич, 36), Чалханоглу, Ребич (Кастільєхо, 71) – Леау

Вилучення: Тоналі, 33 ("Мілан")

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Франк Кесс'є / Фото: Reuters

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