"Мілан" у меншості виграв матч з двома пенальті: відео голів

"Мілан" повернувся на першу сходинку турнірної таблиці чемпіонату Італії, обігравши в неділю ввечері на чужому полі "Беневенто" з рахунком 2:0. Ця перемога дозволила "россонері" на очко обійти земляків з "Інтера", який раніше розгромив "Кротоне" 6:2.
Огляд матчу "Беневенто" – "Мілан" (0:2)
Відзначимо, що близько години "Мілану" довелося грати в меншості після того, як за грубу гру з поля був вилучений півзахисник "россонері" Тоналі.
Відео вилучення Тоналі
Крім того, "Мілану" пощастило, коли на 61-й хвилині гравець "Беневенто" Капрарі не зміг реалізувати пенальті, пробивши повз ворота.
Незабитий пенальті "Беневенто"
"Беневенто" – "Мілан" – 0:2
Голи: Кесс'є, 15, з пенальті, Леау, 49
На 61-й хвилині Капрарі ("Беневенто") не реалізував пенальті (повз ворота)
"Мілан": Дж.Доннарумма – Калабрія (Конті, 81), К'єр (Калулу, 81), Романьолі, Далот – Тоналі, Кесс'є – Діас (Крунич, 36), Чалханоглу, Ребич (Кастільєхо, 71) – Леау
Вилучення: Тоналі, 33 ("Мілан")
Турнірна таблиця чемпіонату Італії. ТОП-10
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