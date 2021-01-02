Цыганков уйдет из "Динамо" в "Милан": четыре причины для трансферной бомбы

Виктор уже не "хрустальный", забивает Франции и Испании. Да, он достоин больших денег

Как сообщили сегодня итальянские СМИ, Виктор Цыганков может перейти из "Динамо" в "Милан". Правда, киевляне хотят за своего вингера ну очень много – 35 млн евро, а приоритетной для "россонери" является кандидатура Флориана Товена из "Марселя".

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Тем не менее есть немало факторов, которые могут сложиться в единый пазл под названием "Виктор Цыганков – новичок "Милана".

Во-первых, история отношений клубов. Оба предыдущих игрока из "Динамо" – Андрей Шевченко и Каха Каладзе – стали суперуспешными приобретениями для "Милана".

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Во-вторых, Цыганков, которого ранее скептики часто называли "хрустальным", в последнее время все реже оказывается травмированным. В нынешнем сезоне с восемью голами он делит первое место в споре бомбардиров УПЛ, забивает Франции и Испании. То есть для потенциальных покупателей Виктор – уже не пополнение своего лазарета.

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В-третьих, не последнюю роль в этой истории могут сыграть консультации "Милана" с Андреем Шевченко, возможно, будущим тренером "россонери", а он, почти наверняка, даст Цыганкову стоищую рекомендацию, которая имеет шансы стать решающей в данном трансфере.

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Ну и в-четвертых, не зря "Динамо" уже сейчас готовится подписать Лиэля Абаду из "Маккаби" (Петах-Тиква), заплатив за 19-летнего израильтянина немалые 5 млн евро. Лиэль – правый вингер, как и Цыганков. То есть прямая замена Виктору, с которым киевляне, судя по всему, уже готовятся выгодно для себя расстаться.

Реклама Виктор Цыганков / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Виктор Цыганков и его девушка Романа / Фото: Instagram

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