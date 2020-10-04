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"Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм": онлайн матча чемпионата Англии

Воскресенье, 4 октября

Манчестер Юнайтед

18:30

Тоттенхэм

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

В воскресенье, 4 октября, в четвертом туре английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" примет "Тоттенхэм". Матч состоится в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд" и начнется в 18:30 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет текстовая трансляция встречи с описанием всех ключевых моментов.

Онлайн матча "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм"

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"МЮ" начал сезон с неожиданного поражения от "Кристал Пэлас", но в следующем туре сумел реабилитироваться, обыграв "Брайтон". Кстати, тот матч запомнился тем, что впервые в истории футбола был назначен пенальти после финального свистка. В результате этот 11-метровый решил судьбу встречи. Добавим, что "Красные дьяволы" провели всего два матча в Премьер-лиге, так как им предоставили больше времени для отдыха из-за участия в еврокубках в августе. В то же время, "МЮ" уже провел два матча в Кубке лиги и одержал две победы – над "Лутон Таун" и "Брайтоном".

"Тоттенхэм" также стартовал с поражения "Эвертону", но затем обыграл "Саутгемптон", а в прошлом туре расписал ничью с "Ньюкаслом". Посреди недели подопечные Жозе Моуринью провели тяжелый матч против "Челси" в Кубке лиги, где лишь в серии пенальти вырвали победу. Кстати, в предыдущем раунде соперник "шпор" получил техническое поражение из-за невозможности организовать матч по причине коронавируса.

В предыдущем сезоне "МЮ" дома обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:1, а в Лондоне команды разошлись миром 1:1.

Букмекеры о матче "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм":

Букмекеры считают "Манчестер Юнгайтед" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Уле Гуннара Сульшера – 2.05, на ничью – 3.60, на победу "Тоттенхэма" – 3.70.

Где смотреть матч "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм":

Матч "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм" в прямом эфире покажут на телеканале Setanta Ukraine, который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

Смотрите, как "МЮ" уступил "Севилье" в Лиге Европы:

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онлайн чемпионат Англии Манчестер Юнайтед Тоттенхэм

Источник: Сегодня|Спорт

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