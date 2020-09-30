Моуринью с "Тоттенхэмом" утер нос бывшим боссам из "Челси" в Кубке английской лиги

Пока более скромные европейские клубы пробиваются в групповые раунды турниров через квалификацию, в Англии увлеклись матчами Кубка лиги. В эти дни проходят стадии 1/16 и 1/8 финала. Так "МанСити" едва обыграл клуб второго дивизиона, а "Ливерпуль" отгрузил сопернику семь голов. Посева здесь нет, так что жребий сводит между собой и команды элиты.

Реклама

Вчера поздно вечером в лондонском дерби сражались "Тоттенхэм" и "Челси". Не секрет, что для португальского наставника "Шпор" Жозе Моуринью встречи с бывший клубом носят принципиальный характер. Гости открыли счет на 19-й минуте после гола немецкого новичка Тимо Вернера. А Гарри Кейн и компания порадовали своего тренера в концовке. На 83-й минут Эрик Ламела восстановил равновесие – 1:1. При этом, что интересно, аргентинец играл в разных бутсах из-за того, что у него возникла проблема с правой ногой и одинаковые ему уже не подходили.

А в серии пенальти "Тоттенхэм" оказался хладнокровнее, победив 5:4. Последним ударом молодой Мейсон Маунт просто не попал в ворота. Смотрите обзор поединка.

Сегодня сыграют еще четыре матчи 1/8 финала. В частности, "МанСити" в гостях сразится с "Бернли", а "Вест Хэм" – с "Эвертоном".

В тренде Сергей Деревянченко проиграл чемпионский бой в США

Реклама

Ранее Зинченко отреагировал на победу "Манчестер Сити" в финале Кубка лиги-2020.

Смотрите сюжет о том, как "Челси" второй раз уволил Моуринью:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама