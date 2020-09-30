Игрок "Тоттенхэма" во время матча убежал в туалет, Моуринью – за ним (видео)

Вчера вечером Моуринью с "Тоттенхэмом" обыграл "Челси" в Кубке английской лиги. Во втором тайме встречи 1/8 финала случилась неординарная ситуация: полузащитнику "Шпор" Эрику Дайеру срочно понадобилось в туалет.

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Англичанин промчался пулей в раздевалку. При этом главный тренер команды Жозе Моуринью решил не дожидаться его возвращения, а, размахивая руками, поспешил за ним. Вскоре 26-летний англичанин вернулся в игру, и "Тоттенхэм" сравнял счет, а затем победил в серии пенальти. Смотрите видео эпизода.

После игры Моуринью пожаловался на функционеров, которые заставляют футболистов играть через день. По его словам, у парня наступило сильное обезвоживание. В частности, Дайер сыграл два матча за двое суток, проведя в воскресенье полную встречу с "Ньюкаслом" в Премьер-лиге. Забавно, что Эрик получил награду лучшего футболиста матча с "Челси", после чего на своей страничке в Instagram "настоящим" игроком матча назвал... унитаз.

INSTAGRAM

Ранее Дайера наказали за потасовку с фанатом.

Смотрите, как Эрик Дайер забивал в ворота "Арсенала" в чемпионате Англии:

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