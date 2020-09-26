Впервые в истории футбола арбитр назначил пенальти после финального свистка

Система VAR решила судьбу матча уже после его окончания

В матче третьего тура чемпионата Англии между "Брайтоном" и "Манчестер Юнайтед" произошло историческое событие. Впервые после внедрения Системы видеопомощи арбитрам главный рефери матча Крис Кавана назначил пенальти после финального свистка.

Реклама

На 90+7 минуте "МЮ" получил право на угловой. После подачи корнера Гарри Магуайр пробил головой, мяч чиркнул по руке защитника Нила Мопе и полетел в дальнюю девятку, откуда его головой вынес другой игрок "Брайтона".

Рефери этот момент не заметил и дал финальный свисток. Тем не менее, ассистент VAR подсказал рефери, что в последнем эпизоде матча было нарушении и после просмотра видеоповтора Кавана указал на "точку". Пенальти реализовал Бруну Фернандеш и принес "Манчестер Юнайтед" победу со счетом 3:2. Интересно, что "Манчестер Юнайтед" со скандальным пенальти проиграл стартовый матч в Англии.

"Брайтон" – "Манчестер Юнайтед" – 2:3

Голы: Мопе (40, пен), Марч (90+5) – Данк (43, аг), Рашфорд (55), Бруну Фернандеш (90+7, пен)

"Брайтон": Райан, Уэбстер, Данк, Уайт, Лэмпти, Лаллана (Гросс, 75), Марч, Альсате, Троссард, Мопе, Коннолли (Джаханбахш, 75).

Реклама

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Шоу, Линделеф, Магуайр, Погба (Фред, 65), Бруну Фернандеш, Матич, Марсьяль (ван де Бек, 90), Гринвуд (Байи, 83), Рашфорд.

Предупреждения: Бруну Фернандеш (22), Матич (41), Троссард (42), Уайт (74), Данк (83), Джаханбахш (90).

Смотрите, как "МЮ" играл с "Севильей" в Лиге Европы:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама