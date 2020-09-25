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"Бавария" вырвала у "Севильи" Суперкубок Европы, выиграв за год четыре трофея

25 сентября, 00:33

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Мюнхенцы победили в дополнительное время, подтвердив звание лучшей команды Старого Света

Украшением насыщенного вечера четверга стала битва за Суперкубок Европы, которая прошла в Будапеште. Причем, напомним, УЕФА решил пустить зрителей на трибуны новенькой арены имени Ференца Пушкаша. Наш сайт вел онлайн "Бавария" – "Севилья".

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Поединок оправдал ожидания и вышел упорным. Счет несколько неожиданно открыли испанцы. Хорват Иван Ракитич, который вернулся в Севилью из Барселоны, удачно подставился, что привело к пенальти в ворота немцев и желтой карточке для Давида Алабы. Аргентинец Лукас Окампос с "точки" уверенно переиграл Мануэля Нойера на 14-й минуте.

Однако еще до перерыва "Бавария" отыгралась после серии голевых моментов. Томас Мюллер навесил в штрафную на Левандовского, поляк эффектно скинул на Леона Горецку – и тот пробил в упор марокканского вратаря испанцев Яссину Буну на 34-й минуте – 1:1. Смотрите лучшие моменты первого тайма.

В начале второго тайма подопечные Ханса-Дитера Флика второй раз загнали мяч в ворота "Севильи" (Левандовски и Мюллер раскатали испанцев). Однако английский рефери Энтони Тейлор после просмотра ситуации с VAR отменил взятие ворот: польский форвард был в маленьком офсайде.

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В матче было много борьбы и мало голевых моментов. Блистали голкиперы, а Нойер еще раз спас немцев в конце основного времени, когда отбил мяч после выхода один на один нападающего "Севильи" Юссефа Эн-Несири.

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А чуть раньше марокканец, который вышел на замену вместо Люка де Йонга, пытался перебросить Мануэля, но с одним из лучших вратарей мира такие фокусы не проходят. Дело дошло до дополнительного времени. Вашему вниманию – обзор второго тайма.

Активный Эн-Несири имел шанс и в самом начале овертайма, но "Баварию" выручили Нойер и штанга. Впрочем, на повторе показалось, что было "вне игры", но систему VAR в этом эпизоде не применяли. Как известно, не забиваешь ты – забивают тебе. На 14-й минуте первого дополнительного тайма немцы разыграли угловой, удар Алабы кипер "Севильи" отбил, но прямо на Хави Мартинеса, и испанец головой направил мяч точно в угол – 2:1.

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Этот момент и стал решающим в поединке. Мартинес, который уже вроде бы собирался возвращаться в "Атлетик", принес трофей гранду из Мюнхена. Далее немецкая "машина" преимущественно играла на удержание счета, ведь силы уже покидали футболистов, а "Севилья" так и не смогла организовать финишный спурт. "Бавария" добавила Суперкубок УЕФА к победам в Лиге чемпионов, чемпионате и Кубке Германии. Вскоре, подопечные Флика могут пополнить коллекцию в поединке за Суперкубок Германии с дортмундской "Боруссией" 30 сентября.

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футбол Будапешт Бавария Севилья суперкубок УЕФА VAR
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