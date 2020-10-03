Новичок "Тоттенхэма" на медосмотре показал, как ему накостыляли в "Бенфике": видео

Лондонский "Тоттенхэм", возглавляемый Жозе Моуринью, обнародовал кадры из внутренней футбольной кухни, которые клубы зачастую не предают огласке. "Шпоры" показали, как проходит медосмотр их новичок – бразильский нападающий Карлос Винисиус, арендованный на год у "Бенфики".

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Во время медосмотра доктор "Тоттенхэма", увидев израненные ноги Винисиуса, спросил у него, пользуется ли тот защитными щитками. "Да", – ответил бразилец, и, что занимательно, назвал при этом виновника своих синяков.

Им оказался бельгийский защитник Ян Вертонген, который еще совсем недавно выступал за "Тоттенхэм", а в августе перешел в "Бенфику". Таким образом у Яна было время, чтобы "накостылять" по ногам Винисиусу на совместных тренировках в Лиссабоне.

"Это Вертонген, – показал Винисиус одно из своих повреждений врачу "Тоттенхэма"

"И это тоже Вертонген", – добавил бразильский новичок "шпор", повернув ногу

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Напомним, что ранее соцсети позабавило другое видео, связанное с "Тоттенхэмом". Игрок "шпор" во время матча убежал в туалет, Моуринью – за ним.

Смотрите, как "Тоттенхэм" мучился в Лиге чемпионов

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