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Новичок "Тоттенхэма" на медосмотре показал, как ему накостыляли в "Бенфике": видео

3 октября, 19:58

Олег Люлька Олег Люлька

Виновником синяков на ногах Карлоса Винисиуса стал бывший игрок "шпор" Ян Вертонген

Лондонский "Тоттенхэм", возглавляемый Жозе Моуринью, обнародовал кадры из внутренней футбольной кухни, которые клубы зачастую не предают огласке. "Шпоры" показали, как проходит медосмотр их новичок – бразильский нападающий Карлос Винисиус, арендованный на год у "Бенфики".

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Во время медосмотра доктор "Тоттенхэма", увидев израненные ноги Винисиуса, спросил у него, пользуется ли тот защитными щитками. "Да", – ответил бразилец, и, что занимательно, назвал при этом виновника своих синяков.

Им оказался бельгийский защитник Ян Вертонген, который еще совсем недавно выступал за "Тоттенхэм", а в августе перешел в "Бенфику". Таким образом у Яна было время, чтобы "накостылять" по ногам Винисиусу на совместных тренировках в Лиссабоне.

"Это Вертонген, – показал Винисиус одно из своих повреждений врачу "Тоттенхэма"

"И это тоже Вертонген", – добавил бразильский новичок "шпор", повернув ногу

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Напомним, что ранее соцсети позабавило другое видео, связанное с "Тоттенхэмом". Игрок "шпор" во время матча убежал в туалет, Моуринью – за ним.

Смотрите, как "Тоттенхэм" мучился в Лиге чемпионов

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медосмотр чемпионат Англии Тоттенхэм Ян Вертонген Карлос Винисиус

Источник: Сегодня|Спорт

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