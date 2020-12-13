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Малиновский выдал потрясающий матч после коронавируса: гол и предголевой пас (видео)

13 декабря, 18:17

Олег Люлька Олег Люлька

Благодаря результативным действиям украинца "Аталанта" разгромила "Фиорентину" со счетом 3:0

Самый дорогостоящий украинский футболист Руслан Малиновский (21 млн евро) триумфально вернулся на поле в своей первой игре после того, как переболел COVID-19. В воскресенье, 13 декабря, наш полузащитник забил со штрафного и отдал предголевой пас в домашнем матче чемпионата Италии с "Фиорентиной", который завершился победой его "Аталанты" со счетом 3:0.

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Видео гола Малиновского со штрафного

Видео гола "Аталанты" после углового, поданного Малиновским

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Руслан Малиновский

Руслан Малиновский / Фото: Getty Images

"Аталанта" – "Фиорентина" – 3:0
Голы: Госенс, 44, Малиновский, 55, Толои, 63
"Аталанта": Голлини, Хатебур, Ромеро (Паломино, 74), Толои, Госенс (Мохика, 81), Пессина (Гябуаа, 89), де Роон, Малиновский (Муриэль, 74), Фройлер, Гимшити, Сапата (Ламмерс, 81)

Отметим, что гол в ворота "Фиорентины" стал для Малиновского первым в нынешнем сезоне на клубном уровне. Ранее он забивал только за сборную – в ворота Германии в Лиге наций.

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Напомним, Руслан Малиновский заразился коронавирусом в лагере сборной Украины перед ноябрьским матчем со Швейцарией, который был отменен. А в последствии нашей национальной присудили за него техническое поражение 0:3.

"У Руслана и температура, и сильная слабость. Коронавирус есть, и мы это знаем наверняка. Берегите себя", – говорила во время болезни мужа жена Малиновского Роксана.

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видео голов чемпионат Италии Аталанта Руслан Малиновский

Источник: Сегодня|Спорт

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