Малиновский выдал потрясающий матч после коронавируса: гол и предголевой пас (видео)

Самый дорогостоящий украинский футболист Руслан Малиновский (21 млн евро) триумфально вернулся на поле в своей первой игре после того, как переболел COVID-19. В воскресенье, 13 декабря, наш полузащитник забил со штрафного и отдал предголевой пас в домашнем матче чемпионата Италии с "Фиорентиной", который завершился победой его "Аталанты" со счетом 3:0.

Реклама

Читайте также: Конфликт в команде Малиновского: Гасперини на грани ухода из "Аталанты"

Видео гола Малиновского со штрафного

Видео гола "Аталанты" после углового, поданного Малиновским

Реклама

Руслан Малиновский / Фото: Getty Images

"Аталанта" – "Фиорентина" – 3:0

Голы: Госенс, 44, Малиновский, 55, Толои, 63

"Аталанта": Голлини, Хатебур, Ромеро (Паломино, 74), Толои, Госенс (Мохика, 81), Пессина (Гябуаа, 89), де Роон, Малиновский (Муриэль, 74), Фройлер, Гимшити, Сапата (Ламмерс, 81)

Отметим, что гол в ворота "Фиорентины" стал для Малиновского первым в нынешнем сезоне на клубном уровне. Ранее он забивал только за сборную – в ворота Германии в Лиге наций.

Реклама

Напомним, Руслан Малиновский заразился коронавирусом в лагере сборной Украины перед ноябрьским матчем со Швейцарией, который был отменен. А в последствии нашей национальной присудили за него техническое поражение 0:3.

"У Руслана и температура, и сильная слабость. Коронавирус есть, и мы это знаем наверняка. Берегите себя", – говорила во время болезни мужа жена Малиновского Роксана.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама