У Малиновского тоже коронавирус – СМИ

Сборная Украины в день игры со Швейцарией теряет самого дорогого своего футболиста

Сборная Украины продолжает нести потери перед сегодняшним матчем Лиги наций против Швейцарии, который состоится в Люцерне. Трансляция Швейцария – Украина онлайн доступна на нашем сайте, а также на сервисе OLL.TV.

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Как сообщает канал "Тайны футбола", не сыграет в матче Швейцария – Украина и Руслан Малиновский. Тест полузащитника "Аталанты" на коронавирус оказался положительным. Таким образом, в распоряжении Андрея Шевченко осталось 17 полевых игроков.

Отметим, что Малиновский является лидером и самым дорогим футболистом сборной Украины – аналитики Transfermarkt оценивают его в 21 миллион евро.

Руслан Малиновский. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

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По данным источника, Жуниор Мораес и Сергей Кривцов тоже оказались под вопросом, однако их якобы позитивные тесты оказались на самом деле отрицательными.

Следовательно, матч Швейцария – Украины, судя по всему, сегодня таки состоится. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

Как мы писали ранее, проведение этой игры, как и предыдущего матча Германия – Украина, оказалось под вопросом из-за ситуации с коронавирусом в украинской сборной. К Цыганкову, Ярмоленко, Сидорчуку и Коваленко, у которых был диагностирован COVID-19 перед поединком в Лейпциге, добавились положительные тесты Соболя, Макаренко, Ризныка. А теперь и Малиновского. Как результат, окончательное решение, быть ли матчу Швейцария – Украина, будет озвучено лишь в день игры.

Напомним, для того, чтобы не вылететь из высшего дивизиона Лиги наций, Украине нужно 17 ноября не проиграть Швейцарии. Хотя устроит и минимальное поражение при условии, что команда Андрея Шевченко забьет два мяча и более.

Смотрите, как Украина обыграла Швейцарию во Львове

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Все подробности в спецтеме Отмена матча сборной

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