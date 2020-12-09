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Конфликт в команде Малиновского: Гасперини на грани ухода из "Аталанты"

9 декабря, 19:14

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Главный тренер итальянской команды поссорился с капитаном, которого поддержали другие игроки

Неприятная ситуация возникла в стане "Аталанты" накануне решающего матча Лиги чемпионов против "Аякса". Узнавайте расписание и результаты среды в Лиге чемпионов. Наставник команды Джан Пьеро Гасперини поссорился с капитаном Алехандро Гомесом. Причем, аргентинца поддержали некоторые футболисты.

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О конфликте пишет итальянский сайт Sportmediaset.

О неприятностях стали подозревать после предыдущего матча Лиги чемпионов против датского "Мидтьюлланда". Тогда тренер заменил Гомеса в перерыве – из-за того, что тот отказывался выполнять тактические указания Гасперини. Часть коллектива стала на сторону капитана и выступает за отставку лучшего тренера Серии А минувшего сезона.

Ожидается, что после встречи Лиги чемпионов в Амстердаме наставник команды из Бергамо сделает заявление. Сейчас "Аталанта" находится на втором месте группы D, опережая "Аякс" на очко. Чтобы выйти в плей-офф ЛЧ, ей достаточно сегодня не проиграть.

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футбол Лига чемпионов конфликт Аталанта Руслан Малиновский Джан Пьеро Гасперини
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