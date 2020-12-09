"Жертва расизма" называл румынских судей цыганами на матче "ПСЖ" – "Истанбул"

Интересное развитие получила история вокруг матча "ПСЖ" – "Истанбул", который прервали во вторник из-за расизма. Напомним, помощник главного тренера турецкой команды, камерунец Пьер Вебо, обвинил четвертого судью в том, что тот назвал его негром.

Реклама

Сегодня арбитр Себастьян Кольцеску объяснил, почему назвал темнокожего негром. Слово "negru" в румынском языке означает "черный", и судья совсем не намеревался никого оскорблять. Он принес свои извинения и назвал произошедшее недопониманием.

В среду появилась информация, что тренер "Истанбула" и сам не безгрешен. По сведениям румынского журналиста Эмануэля Рошу, Пьер Вебо называл судей из Румынии "цыганами". Причем, начал делать это еще со второй минуты матча, но до определенного момента на его действия закрывали глаза.

Также стало известно, что УЕФА отменил красную карточку камерунского специалиста и разрешил ему занять место на скамейке запасных во время матча сегодня вечером. Начнется игра с 14-й минуты.

Реклама

Узнайте, что темнокожий игрок заступился за арбитра, назвавшего "черным" тренера "Истанбула".

Смотрите, как "Истанбул Башакшехир" проиграл "Лейпцигу" в очень результативном матче:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама