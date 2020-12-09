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"Жертва расизма" называл румынских судей цыганами на матче "ПСЖ" – "Истанбул"

9 декабря, 16:46

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Красную карточку камерунского тренера "Истанбула ББ" отменили

Интересное развитие получила история вокруг матча "ПСЖ" – "Истанбул", который прервали во вторник из-за расизма. Напомним, помощник главного тренера турецкой команды, камерунец Пьер Вебо, обвинил четвертого судью в том, что тот назвал его негром.

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Сегодня арбитр Себастьян Кольцеску объяснил, почему назвал темнокожего негром. Слово "negru" в румынском языке означает "черный", и судья совсем не намеревался никого оскорблять. Он принес свои извинения и назвал произошедшее недопониманием.

В среду появилась информация, что тренер "Истанбула" и сам не безгрешен. По сведениям румынского журналиста Эмануэля Рошу, Пьер Вебо называл судей из Румынии "цыганами". Причем, начал делать это еще со второй минуты матча, но до определенного момента на его действия закрывали глаза.

Также стало известно, что УЕФА отменил красную карточку камерунского специалиста и разрешил ему занять место на скамейке запасных во время матча сегодня вечером. Начнется игра с 14-й минуты.

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Узнайте, что темнокожий игрок заступился за арбитра, назвавшего "черным" тренера "Истанбула".

Смотрите, как "Истанбул Башакшехир" проиграл "Лейпцигу" в очень результативном матче:

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футбол расизм Лига чемпионов судья ПСЖ Истанбул Башакшехир
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