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Заразившегося COVID-19 Малиновского доставят в Италию в специальной машине с защитой

18 ноября, 15:25

Елена Павлова Елена Павлова

В Бергамо украинцу придется жить самому - без жены и годовалой дочки

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский покинул расположение сборной Украины и отправился в Италию на самоизоляцию после положительного теста на COVID-19. На Апеннины его доставят в специально защищенной машине.

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На самоизоляции в Бергамо 27-летний Малиновский будет находиться сам, без семьи – сообщает Calcio Atalanta. Его жене и годовалой дочке придется жить отдельно. Если болезнь футболиста будет протекать бессимптомно, Руслан сможет заниматься по системе умных тренировок, чтобы поддерживать форму на карантине.

Руслан Малиновский и Мануэль Нойер

Руслан Малиновский и Мануэль Нойер / Фото: Reuters

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Напомним, что Малиновский является самым дорогим футболистом сборной Украины – аналитики Transfermarkt оценивают его в 21 миллион евро. В этом сезоне он провел 9 матчей за "Аталанту" во всех турнирах и сделал две результативные передачи. Украинца назвали лучшим игроком итальянского клуба в матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (0:5).

Смотрите, что рассказал Малиновский о трансферах "Аталанты" и тренировках сборной

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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карантин чемпионат Италии коронавирус Аталанта Руслан Малиновский самоизоляция
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