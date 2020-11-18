Заразившегося COVID-19 Малиновского доставят в Италию в специальной машине с защитой

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский покинул расположение сборной Украины и отправился в Италию на самоизоляцию после положительного теста на COVID-19. На Апеннины его доставят в специально защищенной машине.
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На самоизоляции в Бергамо 27-летний Малиновский будет находиться сам, без семьи – сообщает Calcio Atalanta. Его жене и годовалой дочке придется жить отдельно. Если болезнь футболиста будет протекать бессимптомно, Руслан сможет заниматься по системе умных тренировок, чтобы поддерживать форму на карантине.
Напомним, что Малиновский является самым дорогим футболистом сборной Украины – аналитики Transfermarkt оценивают его в 21 миллион евро. В этом сезоне он провел 9 матчей за "Аталанту" во всех турнирах и сделал две результативные передачи. Украинца назвали лучшим игроком итальянского клуба в матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (0:5).
Смотрите, что рассказал Малиновский о трансферах "Аталанты" и тренировках сборной
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