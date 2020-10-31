Малиновский сделал ассист и помог "Аталанте" выйти на второе место в Серии А

Самый дорогой украинский футболист Руслан Малиновский помог "Аталанте" одержать победу над "Кротоне" в шестом туре чемпионата Италии. На 26-минуте украинец продралдся мимо нескольких соперников и отдал передачу Луису Мюриэлу, а тому оставалось только точно пробить в угол ворот.
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Еще до перерыва Мюриэль оформил дубль, но в этот раз ему ассистировал Ремо Фройлер. После перерыва "Кротоне" усилиями Сими один гол отквитал, однако на большее их не хватило – "Аталанта" одержала победу со счетом 2:1.
Малиновский отыграл сегодня 89 минут и был заменен на Маттео Пессину. Для украинского футболиста этот матч стал седьмым в сезоне во всех турнирах, в которых он уже успел сделать два ассиста, но пока не забивал.
"Аталанта" вышла на второе место в турнирной таблице Серии А, правда, другие лидеры свои матчи отчетного тура еще не сыграли.
Смотрите, как Малиновский ассистировал Мюриэлю:
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