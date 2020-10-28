Как Малиновский и Зинченко сражались в Лиге чемпионов за "Аталанту" и "Сити"

Украинские полузащитники провели неполные матчи за свои команды во вторник

Во вчерашних матчах Лиги чемпионов на полях появились и двое основных игроков сборной Украины в авторитетных европейских клубах. Александр Зинченко вышел в стартовом составе "Манчестер Сити", а Руслан Малиновский попытался усилить игру "Аталанты" со скамейки запасных. Узнавайте все результаты Лиги чемпионов 27 октября.

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"МанСити" добыл вторую победу подряд и снова забил три мяча. После домашнего успеха во встрече с "Порту" парни Пепа Гвардиолы расправились во Франции с "Марселем" – 3:0. Зинченко традиционно вышел на левом фланге защиты гостей и отыграл 68 минут, после чего его партнеры забили еще два мяча. Сам же Александр отметился неплохим ударом по воротам, но мяч прошел рядом со штангой.

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А вот "Аталанте" Руслана Малиновского пришлось спасаться от поражения в дуэли с "Аяксом". В первом тайме Тадич с пенальти и Траоре вывели нидерландцев вперед – 2:0. Смотрите лучшие моменты первой половины.

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После перерыва хозяева арены в Бергамо взялись отыгрываться. На 54-й минуте форвард Дуван Сапата забил ударом головой первый мяч.

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А через шесть минут колумбиец мощным ударом восстановил равновесие – 2:2.

Малиновский вышел на поле на 78-й минуте вместе с Гомесом в попытке принести итальянцам победу. Украинец нанес удар по воротам "Аякса" с линии штрафной площади, но, к сожалению, неточно. Неприятным же моментом встречи стала травма бразильского хавбека гостей Антонио в добавленное время.

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Таким образом, "Аталанта" набрала 4 очка и уступила лидерство в группе D "Ливерпулю", который взял верх над датским "Мидтьюлланном" (2:0).

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