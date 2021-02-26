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Лунин разочаровался в "Реале" и хочет покинуть команду летом

26 февраля, 12:02

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинец не верит, что сможет составить конкуренцию Тибо Куртуа

Украинский вратарь Андрей Лунин хочет окончательно покинуть мадридский "Реал" следующим летом. Украинец недоволен отсутствием игровой практики в мадридском клубе – за три года он отыграл всего один матч. К слову, мы уже писали, что "Реал" списывает Лунина в утиль. Украинцу уже нашли замену.

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По информации Fichajes.net, Лунин понимает, что ему будет тяжело выиграть конкуренцию у Тибо Куртуа.

Напомним, что Андрей Лунин перебрался в "Реал" из луганской "Зари" летом 2018 года, после чего два сезона провел в аренде в трех клубах. Последние месяцы голкипер находится в обойме мадридцев, но сыграл всего один официальный матч. Мы сообщали, что дебют Лунина за "Реал" обернулся позором.

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Смотрите, как Лунин играл за сборную Украины:

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чемпионат Испании Реал Мадрид Андрей Лунин

Источник: Сегодня|Спорт

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