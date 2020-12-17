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Луческу изменил "Динамо" при помощи цитаты Фергюсона: откровения Сидорчука

17 декабря, 13:18

Олег Люлька Олег Люлька

Румынский специалист раскрыл игрокам столичного клуба секрет, как можно выиграть чемпионат Украины

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук рассказал о фразе, которой Мирча Луческу изменил команду после прихода на пост главного тренера киевлян.

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"Как только Луческу пришел, он процитировал Фергюсона. Нападение может выиграть отдельный матч, а защита выигрывает чемпионат. Он очень активно стал работать над построением игры в обороне", – цитирует Сергея Сидорчука у себя в Facebook журналист Валерий Пригорницкий

Мирча Луческу

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Футболисты стали улавливать информацию лучше. Луческу доносит ее ясно. Немаловажным фактором послужило то, что на начальном этапе его работы удалось достичь положительного результата. Когда все начинается с хорошего, все с высокой вовлеченностью вникают в процесс. Импульс в любом деле играет большую роль. Важно, чтобы твоя работа приносила дивиденды", – добавил Сергей Сидорчук

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/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Напомним, киевляне ушли на каникулы в статусе лидера чемпионата и наименее пропускающей команды УПЛ. А в 1/16 финала Лиги Европы 18 и 25 февраля "Динамо" сыграет с "Брюгге".

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чемпионат Украины Динамо Киев Мирча Луческу Сергей Сидорчук
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