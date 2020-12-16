"Кинг-Конг", который уже не нужен "Динамо", уехал в США

Не исключено, что в следующем году в составе киевлян Дениса Бойко мы уже не увидим

Вратарь киевского "Динамо" Денис Бойко для своего отпуска выбрал не Мальдивы, как его одноклубник Виталий Буяльский, а США. 32-летний голкипер по прозвищу "Кинг-Конг" отправился в Калифорнию, где его встречали с особым шиком – на Range Rover, на номерах которого красуется слово "Воротар".

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Фотографиями из Калифорнии Денис Бойко поделился в своих историях в Instagram.

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Между тем сегодня появилась информация, что Денису Бойко, финалисту Лиги Европы-2015 в составе "Днепра", активно ищут новую команду. Как сообщает Динамо Киев Inside, "зарплата и нынешний статус Дениса в столичном клубе пребывают на разных полюсах". Есть четкое видение, что Руслан Нещерет весной будет бороться с Георгием Бущаном за звание основного вратаря "Динамо", и в дорогостоящем Бойко попросту уже не будет надобности.

Напомним, что в нынешнем сезоне Бойко сыграл всего один матч за "Динамо", пропустив на выезде два мяча от "Ференцвароша". При этом, будучи запасным в последней игре года с "Колосом" (2:2), умудрился получить желтую карточку за разговоры с судьей.

Не исключено, что в новом году мы уже Дениса Бойко в составе "Динамо" не увидим.

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