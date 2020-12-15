Луческу и Суркис определились с кадровыми приоритетами

Чемпионат Украины по футболу ушел на зимнюю паузу, но клубы уже думают о будущем. Киевское "Динамо", которое лидирует после первого круга, готовится сразиться в Лиге Европы с бельгийским "Брюгге". Пока же в стане "бело-голубых" думают об усилении состава. Узнайте, что известно о "Брюгге" – сопернике "Динамо" в Лиге Европы.

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Главный тренер команды Мирча Луческу и президент клуба Игорь Суркис встретились, чтобы обсудить возможности усиления состава. Об этом сообщил на YouTube-канале Football Hub ведущий Игорь Цыганык:

"Луческу и Суркис очень долго говорили. Селекционная служба предложила кандидатуры на усиление. Среди них нет фамилий украинских футболистов. Луческу не настроен на данном этапе сразу принимать решение. Он уверен, что легионер должен быть на две головы сильнее нынешних динамовцев. Но они довольно дорого стоят. Пришли к тому, что нужен опорный полузащитник, опытный центральный защитник и нападающий, который придет и сразу же начнет забивать. Но Луческу хочет все детально изучить. Кроме того, у него есть свои кандидатуры. Также он считает, что нынешняя команда через год может показать серьезный прогресс".

Интересно, что Мирча не упустил возможность высказать Суркису мнение, что "в Украине очень низкий уровень судейства", и это его возмущает. Мол, в такой ситуации работать очень непросто.

Накануне игроки "Динамо" отметились в сауне с раками.

Смотрите, как "Динамо" обыграло "Ференцварош" и вышло в плей-офф Лиги Европы:

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