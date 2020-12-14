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Что известно и чего ждать от "Брюгге" – соперника "Динамо" в Лиге Европы

14 декабря, 15:48

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Команды дважды померяются силами в плей-офф в феврале 2021 года

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Швейцарии прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Киевское "Динамо" получило не самого сложного соперника, но и не простого – бельгийский "Брюгге".

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Личные встречи. Динамовцы относительно недавно встречались с бельгийским грандом. Летом 2019 года "Брюгге" по сумме двух встреч прошел киевлян в третьем круге квалификации Лиги чемпионов – 3:3, 1:0. Новое свидание покажет, насколько команды изменились за это время.

Сезон 2020/2021. Действующий чемпион Бельгии находится на хорошем ходу. Команда дважды обыграла "Зенит" в Лиге чемпионов и дважды сыграла вничью с "Лацио". Если бы не удаление украинского защитника Эдуарда Соболя, бельгийцы могли бы дожать римлян в гостях и добыть с победой путевку в плей-офф Лиги чемпионов. А так даже в меньшинстве команда отыгралась – 2:2. Кстати, в первой встрече с "Динамо" бывший защитник "Зари" и "Шахтера" точно не сыграет из-за дисквалификации.

Тренер. 46-летний Филипп Клеман пришел в клуб, где играл, из "Генка" полтора года назад. Напомним, тот коллектив с Русланом Малиновским стал чемпионом Бельгии. Теперь Клеман добыл "золото" и с "Брюгге", хотя прошлый сезон из-за коронавируса завершили досрочно.

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Сравним некоторые характеристики клубов.

параметр"Брюгге""Динамо"
Стоимость игроков144 млн евро100,5 млн евро
Самые ценные футболистыДиатта (20), Деннис (16)Цыганков (19), Миколенко (13)

Национальные трофеи
(чемпионат + Кубок)

В тренде
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16 + 1115 + 12 (13 + 9 в СССР)
Позиция в чемпионатеІ (33 очка в 16 матчах)І (30 очков в 13 матчах)
Результат в Лиге чемпионовIII место (8 очков)ІІІ место (4 очка)
Место в рейтинге УЕФА4331

Лидеры. Не секрет, что бельгийский футбол живет, продавая игроков в более серьезные чемпионаты. Так что здесь умеют успешно работать с кадрами. Сейчас самыми ценными являются 21-летний вингер из Сенегала Крепин Диатта и невысокий 23-летний нигерийский форвард Эммануэль Деннис. В центре поля первую скрипку играет опытный Ханс Ванакен, а на последнем рубеже – бывший вратарь "Ливерпуля" Симон Миньоле.

Как показывает практика, команда умеет играть на результат. В Лиге чемпионов только мощной дортмундской "Боруссии" удалось разобраться с "Брюгге". Так что на легкую прогулку подопечным Мирчи Луческу рассчитывать не приходится.

Читайте также результаты жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов.

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Смотрите, как "Брюгге" разбил "Зенит" в Лиге чемпионов в начале декабря:

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футбол соперник Лига Европы Динамо Киев Брюгге
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