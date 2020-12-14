Онлайн-трансляция жеребьевки Лиги Европы: "Шахтер" и "Динамо" получают соперников

Церемония в швейцарском офисе УЕФА начинается сегодня в 14:00

В понедельник определяются пары первого раунда плей-офф в обоих еврокубковых турнирах. На нашем сайте стартовал онлайн жеребьевки Лиги чемпионов. К сожалению, обе украинские команды покинули элитное соревнование и теперь выступят в Лиге Европы. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию церемонии жеребьевки ЛЕ, которая проходит в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Начало – в 14:00 по киевскому времени.

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Процедура. Напомним, почему "Шахтер" будет сеяным в плей-офф Лиги Европы, а "Динамо" – нет. В жеребьевке участвуют 24 команды, занявшие первое и второе место в группах Лиги Европы, а также восемь коллективов, которые оказались третьими в квартетах Лиги чемпионов. Сеяные – 12 победителей групп и четыре команды с лучшими показателями, вылетевшие из ЛЧ.

Первые матчи состоятся на полях клубов, не попавших в посев. На этапе 1/16 финала команды из одной страны не могут сразиться между собой. Также разводят соперников из Украины и России.

Сеяные:"Шахтер" (Украина), "Арсенал" (Англия), "Тоттенхэм" (Англия), "Лестер" (Англия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Аякс" (Нидерланды), "Байер" (Германия), "Брюгге" (Бельгия), "Вильяреал" (Испания), "Динамо" (З, Хорватия), "Милан" (Италия), "Наполи" (Италия), "Рома" (Италия), ПСВ (Нидерланды), "Глазго Рейнджерс" (Шотландия), "Хоффенхайм" (Германия).

Несеяные:"Динамо" (К, Украина), "Антверпен" (Бельгия), "Бенфика" (Португалия), "Брага" (Португалия), "Вольфсберг" (Австрия), "Гранада" (Испания), "Реал Сосьедад" (Испания), "Зальцбург" (Австрия), "Краснодар" (Россия), "Лилль" (Франция), "Маккаби" (Т-А, Израиль), "Мольде" (Норвегия), "Олимпиакос" (Греция), "Славия" (Чехия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Янг Бойз" (Швейцария).

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Когда сыграют. Первые поединки состоятся 18 февраля 2021 года, ответные – 25 февраля. А уже на 26 февраля запланирована жеребьевка следующей стадии.

Где смотреть. На украинском ТВ церемонию будет транслировать телеканал "Футбол 1" с 14:00. До этого, с 13:40, и после процедуры эксперты в студии обсудят жеребьевку.

Читайте о том, что "Шахтер" заработал в Лиге чемпионов на 8 млн евро больше, чем "Динамо".

Напомним, как "Шахтер" ничьей с "Интером" обеспечил себе место в Лиге Европы:

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