Жеребьевка Лиги чемпионов: онлайн-трансляция церемонии

Процедура стартует в Швейцарии в понедельник в 13:00 по киевскому времени

На минувшей неделе завершился групповой этап самого престижного еврокубка. Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов и "перебежчики" в Лигу Европы. Сегодня уже определяют пары плей-офф и ЛЧ, и ЛЕ.

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Церемонию проводят в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Опять-таки – без зрителей. Из 32 участников групповой стадии Лиги чемпионов в строю осталась ровно половина. Далее команды будут определять лучшего уже в матчах на выбывание. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию с оперативным обновлением информации.

Формат. Состав плей-офф не слишком изобилует разнообразием стран. По четыре команды представляют Испанию и Германию, по три – Англию и Италию, еще по одной – Францию и Португалию.

Процедура – довольно проста: победители групп (сеяные) противостоят коллективам, занявшим вторые места в квартетах. На первой стадии клубы одной державы не могут встретиться между собой. Несеяные команды первые поединки проводят на своих полях. Пройдут они 16/17 и 23/24 февраля, а ответные – 9/10 и 16/17 марта 2021 года.

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Где смотреть. На украинском телевидении церемонию покажет канал "Футбол 1". Начало трансляции – в 13:00. С 12:30 отечественные эксперты начнут обсуждение в студии, а продолжат – уже после жеребьевки.

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