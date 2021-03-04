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"Ливерпуль" – "Челси": онлайн-трансляция битвы английских грандов

Четверг, 4 марта
Олег Люлька Олег Люлька

Ливерпуль

22:15

Челси

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

В четверг, 4 марта, на стадионе "Энфилд" проходит центральный матч 27-го тура чемпионата Англии. Действующий чемпион страны "Ливерпуль" принимает "Челси". Начало поединка – в 22:15 по киевскому времени. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию этого противостояния.

"ЛИВЕРПУЛЬ" – "ЧЕЛСИ"

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Интрига матча. "Ливерпуль" уже потерял шансы защитить свой чемпионский титул, но рискует вообще остаться вне зоны Лиги чемпионов. Чтобы сохранить высокие шансы на попадание в ТОП-4, команде Юргена Клоппа нужно побеждать подопечных другого немецкого тренера Томаса Тухеля.

Иначе снова активизируются слухи об отставке Клоппа и возвращении на "Энфилд" Стивена Джеррарда.

Фото: REUTERS/Laurence Griffiths

Фото: REUTERS/Laurence Griffiths

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Напомним, что у "Ливерпуля" был просто кошмарный февраль в АПЛ. Мерсисайдцы проиграли четыре матча кряду, однако в последний день зимы все-таки прервали эту серию, одолев на выезде "Шеффилд Юнайтед" 2:0.

"ЛИВЕРПУЛЬ" – "ЧЕЛСИ":
ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Фаворитом сегодняшнего матча аналитики называют "Ливерпуль". На его победу установлен коэффициент 2.30, на ничью – 3.45, на победу "Челси" – 3.25. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая: выигрыш хозяев – 42%, ничья – 28%, выигрыш гостей – 30%. Наиболее реальным счетом букмекеры считают 1:1.

"ЛИВЕРПУЛЬ" – "ЧЕЛСИ":
ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч "Ливерпуль" – "Челси" в четверг, 4 марта, начиная с 22:15, покажет канал Setanta Sports Ukraine. Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

Смотрите, как "Ливерпуль" и "Челси" побеждают в ЛЧ

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онлайн чемпионат Англии Ливерпуль Челси Лондон

Источник: Сегодня|Спорт

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