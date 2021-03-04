"Ліверпуль" – "Челсі": онлайн-трансляція битви англійських грандів

У четвер, 4 березня, на стадіоні "Енфілд" відбувається центральний матч 27-го туру чемпіонату Англії. Чинний чемпіон країни "Ліверпуль" приймає "Челсі". Початок поєдинку – о 22:15 за київським часом. Наш сайт веде онлайн-трансляцію цього протистояння.

Інтрига матчу. "Ліверпуль" уже втратив шанси захистити свій чемпіонський титул, але ризикує взагалі залишитися поза зоною Ліги чемпіонів. Щоб зберегти високі шанси на потрапляння до ТОП-4, команді Юргена Клоппа потрібно перемагати підопічних іншого німецького тренера Томаса Тухеля.

Інакше знову активізуються чутки про відставку Клоппа і повернення на "Енфілд" Стівена Джеррарда.

Фото: REUTERS/Laurence Griffiths

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Нагадаємо, що у "Ліверпуля" був просто кошмарний лютий в АПЛ. Мерсисайдці програли чотири матчі поспіль, проте в останній день зими все-таки перервали цю серію, здолавши на виїзді "Шеффілд Юнайтед" 2:0.

"ЛІВЕРПУЛЬ" – "ЧЕЛСІ":

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРІВ

Фаворитом сьогоднішнього матчу аналітики називають "Ліверпуль". На його перемогу встановлено коефіцієнт 2.30, на нічию – 3.45, на перемогу "Челсі" – 3.25. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів така: виграш господарів – 42%, нічия – 28%, виграш гостей – 30%. Найбільш реальним рахунком букмекери вважають 1:1.

"ЛІВЕРПУЛЬ" – "ЧЕЛСІ":

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч "Ліверпуль" – "Челсі" у четвер, 4 березня, починаючи з 22:15 покаже канал Setanta Sports Ukraine. Також пряма трансляція поєдинку доступна на сервісі OLL.TV.

Дивіться, як "Ліверпуль" і "Челсі" перемагають в ЛЧ

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