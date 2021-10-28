Криштиану Роналду пятый раз станет отцом. Кто мама ребенка?

Первые трое детей знаменитого футболиста родились от неизвестных матерей. Но теперь Роналду полностью доверяет своей девушке

Криштиану и Джорджина познакомились в 2016 году

Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду и модель Джорджина Родригес ждут ребенка.

Читайте также: Моя королева: Криштиану Роналду показал совместное фото с невестой

Реклама

Об этом утверждает издание Hola. Якобы, 27-летняя девушка находится на 12-й неделе беременности.

Роналду и Джорджина познакомились в 2016 году в мадридском бутике Gucci, где она работала продавцом-консультантом. 12 ноября 2017 года у пары родилась дочь Алана Мартина.

К тому моменту у Роналду уже было трое детей: Криштиану-младший, родившийся в 2010 году от неизвестной матери, а также близнецы Ева и Матео, которое родились в 2017 году от суррогатной матери.

Реклама

Ранее невеста Роналду зажигала в Каннах в сексуальном платье из кожи, пока форвард загорал. Любимая Криштиану посетила Каннский фестиваль и показала себя на красной дорожке в эффектном наряде.