Кріштіану Роналду вп'яте стане батьком. Хто мама дитини?

Перші троє дітей знаменитого футболіста народилися від невідомих матерів. Але тепер Роналду повністю довіряє своїй дівчині

Криштіану і Джорджина познайомилися у 2016 році

Нападаючий Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду та модель Джорджина Родрігес чекають на дитину.

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Про це стверджує видання Hola. Нібито, 27-річна дівчина перебуває на 12-му тижні вагітності.

Роналду та Джорджина познайомилися у 2016 році в мадридському бутіку Gucci, де вона працювала продавцем-консультантом. 12 листопада 2017 року у пари народилася донька Алана Мартіна.

На той момент у Роналду вже було троє дітей: Кріштіану-молодший, який народився 2010 року від невідомої матері, а також близнюки Єва та Матео, які народилися 2017 року від сурогатної матері.

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Раніше наречена Роналду запалювала в Каннах у сексуальній сукні зі шкіри поки форвард засмагав. Улюблена Кріштіану відвідала Каннський фестиваль та показала себе на червоній доріжці у ефектному вбранні.