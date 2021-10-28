Кріштіану Роналду вп'яте стане батьком. Хто мама дитини?

Нападаючий Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду та модель Джорджина Родрігес чекають на дитину.
Читайте також: Моя королева: Кріштіану Роналду показав спільне фото з нареченою
Про це стверджує видання Hola. Нібито, 27-річна дівчина перебуває на 12-му тижні вагітності.
Роналду та Джорджина познайомилися у 2016 році в мадридському бутіку Gucci, де вона працювала продавцем-консультантом. 12 листопада 2017 року у пари народилася донька Алана Мартіна.
На той момент у Роналду вже було троє дітей: Кріштіану-молодший, який народився 2010 року від невідомої матері, а також близнюки Єва та Матео, які народилися 2017 року від сурогатної матері.
Раніше наречена Роналду запалювала в Каннах у сексуальній сукні зі шкіри поки форвард засмагав. Улюблена Кріштіану відвідала Каннський фестиваль та показала себе на червоній доріжці у ефектному вбранні.
Читайте також:
- Купальника навіть не видно: Джорджина Родрігес у відвертій позі засмагає на яхті
- Дочка Роналду заспівала для Джорджини: дуже ніжне відео
- Палка лялечка! Наречена Роналду вибрала до літа неймовірний купальник
- Кумедний реп від дітей Роналду: так за футболіста ще не тішилися
- Абсолютно гола: наречена Роналду підірвала соцмережі