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"Коронавирус стал для меня шоком": защитник сборной Украины закрыт в номере

17 ноября, 18:03

Елена Павлова Елена Павлова

Сейчас в команде решают, как доставить Соболя в Бельгию

Защитник сборной Украины и бельгийского "Брюгге" Эдуард Соболь, у которого нашли коронавирус после матча с Германией (1:3) в Лиге наций, признался, что для него результат стал шоком. Также он рассказал о своих планах после положительного теста на COVID-19. Напомним, что 14 ноября против немцев Соболь отыграл все 90 с лишним минут.

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"Эта ситуация стала для меня шоком. Чувствую себя как и вчера, как и неделю назад. Что дальше? Не знаю. Я пока на самоизоляции в гостиничном номере. Сейчас решают, как мне лучше вернуться в Бельгию. Там я, скорее всего, сдам еще один тест, и уже по его результатам будет понятно, что меня ждет", – цитирует Эдуарда Zbirna.com.

Эдуард Соболь в матче против Германии

Эдуард Соболь в матче против Германии / Фото: Reuters

Также Соболь выразил уверенность, что потеря еще нескольких игроков из-за COVID-19 не скажется на игре Украины в матче со Швейцарией. Мол, у нас есть ребята, которые могут заменить выбывших. Однако вскоре после его комментария стало известно, что матч Украины со Швейцарией отменен врачом кантона Люцерн, а нашу команду поместили на карантин. Хотя УЕФА и местная федерация футбола были согласны провести встречу.

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Смотрите, в чью пользу в такой ситуации медицинский протокол УЕФА.

Эдуард Соболь в матче против сборной Германии

Эдуард Соболь в матче против сборной Германии / Фото: УАФ

Напомним, перед поединком со Швейцарией положительные тесты на коронавирус в сборной Украины, кроме Соболя, Макаренко и Ризныка, сдали также Малиновский, Мораес и Кривцов. При этом УЕФА допустил Кривцова и Мораеса к участию в матче, поскольку футболисты "Шахтера" недавно переболели COVID-19, однако власти Люцерна играть им запретили.

Смотрите, как Украина играла против Германии

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Все подробности в спецтеме Лига наций

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защитник Сборная Украины коронавирус Лига наций Эдуард Соболь Брюгге
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