Кроме Малиновского, еще трое сдали положительные тесты перед матчем Швейцария – Украина

УЕФА и власти Люцерна ведут переговоры по поводу Кривцова и Мораеса

Ряды сборной Украины накануне матча со сборной Швейцарии в Лиге наций продолжают редеть. Как стало известно утром, коронавирус обнаружили у Руслана Малиновского. Чуть позже появилась официальная информация, что положительные тесты, кроме полузащитника "Аталанты", сдали форвард Жуниор Мораес, защитник Сергей Кривцов и тренер по физической подготовке Иван Баштовой.

Реклама

Об этом сообщил сайт Украинской ассоциации футбола.

На тренировку, которая началась в полдень по киевскому времени, весь квартет не поехал. Примечательно, что УЕФА допускает Кривцова и Мораеса к участию в матче, поскольку футболисты "Шахтера" недавно переболели COVID-19. То же касается и представителя "горняков" Баштового. Поэтому, скорее всего, тесты оказались положительными из-за наличия антител после болезни.

Впрочем, власти Люцерна, где пройдет игра, считают по-другому и пока что не разрешают им выходить на поле. Переговоры сторон продолжаются. Функционеры УЕФА уверены, что матч должен состояться.

На нашем сайте можно смотреть онлайн Швейцария – Украина.

Реклама

Напомним, как сборная Украины обыграла Швейцарию в первом матче Лиги наций в 2020 году:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама