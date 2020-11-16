Мучения Шевченко продолжаются: сборная Украины потеряла еще троих из-за COVID-19

Коронавирус продолжает ослаблять сборную Украины. По информации сайта УАФ, еще три футболиста команды Андрея Шевченко инфицированы COVID-19. Положительные тесты сдали защитник бельгийского клуба "Кортрейк" Евгений Макаренко, вратарь "Ворсклы" Дмитрий Резник и защитник "Брюгге" Эдуард Соболь. Хотя результаты воскресного тестирования сборной были отрицательными.
А ведь уже завтра, 17 ноября, Украине предстоит провести заключительный матч группового этапа Лиги наций против Швейцарии. Встреча в Люцерне начнется в 21:45 по киевскому времени.
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Ранее положительные тесты на коронавирус сдали Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук и Виктор Коваленко. Однако в понедельник вечером из Киева в лагерь сборной Украины должны прилететь три новичка из "молодежки". Чемпион мира-2019 Булеца, а также Судаков и Назаренко пополнят ряды команды Шевченко, если их тесты на коронавирус, сданные на родине, окажутся отрицательными.
Напомним, чтобы не вылететь из высшего дивизиона Лиги наций, нашей сборной 17 ноября нужно не проиграть Швейцарии. Хотя устроит и минимальное поражение в Люцерне при условии, что команда Андрея Шевченко забьет два мяча и более.
Смотрите, как сборная Украины уступила Германии
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