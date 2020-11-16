Мучения Шевченко продолжаются: сборная Украины потеряла еще троих из-за COVID-19

Коронавирус продолжает ослаблять сборную Украины. По информации сайта УАФ, еще три футболиста команды Андрея Шевченко инфицированы COVID-19. Положительные тесты сдали защитник бельгийского клуба "Кортрейк" Евгений Макаренко, вратарь "Ворсклы" Дмитрий Резник и защитник "Брюгге" Эдуард Соболь. Хотя результаты воскресного тестирования сборной были отрицательными.

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Виктор Коваленко и Евгений Макаренко не сыграют против Швейцарии / Фото: Reuters

А ведь уже завтра, 17 ноября, Украине предстоит провести заключительный матч группового этапа Лиги наций против Швейцарии. Встреча в Люцерне начнется в 21:45 по киевскому времени.

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Ранее положительные тесты на коронавирус сдали Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук и Виктор Коваленко. Однако в понедельник вечером из Киева в лагерь сборной Украины должны прилететь три новичка из "молодежки". Чемпион мира-2019 Булеца, а также Судаков и Назаренко пополнят ряды команды Шевченко, если их тесты на коронавирус, сданные на родине, окажутся отрицательными.

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Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Напомним, чтобы не вылететь из высшего дивизиона Лиги наций, нашей сборной 17 ноября нужно не проиграть Швейцарии. Хотя устроит и минимальное поражение в Люцерне при условии, что команда Андрея Шевченко забьет два мяча и более.

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