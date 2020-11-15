Самолет для одного игрока: как футболист сборной с коронавирусом возвращался из Германии в Киев (фото)

Виктор Коваленко прилетел из Лейпцига днем в воскресенье без Цыганкова и Сидорчука, эвакуированных еще ночью

Украинская ассоциация футбола опубликовала фотографии воскресного возвращения из Лейпцига в Киев полузащитника сборной страны и донецкого "Шахтера" Виктора Коваленко. На игроке, у которого в Германии обнаружили коронавирус, был специальный защитный костюм, маска и перчатки.

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Фото – УАФ

Ранее мы писали, что в Лейпциге перед игрой Германия – Украина положительный результат тестирования на коронавирус получили игроки "Динамо" Цыганков и Сидорчук, "горняк" Коваленко, легионер лондонского "Вест Хэма" Ярмоленко, а также менеджер национальной команды динамовец Комардин.

"Вест Хэм" уведомил УАФ, что берет на себя организацию доставки своего игрока, Андрея Ярмоленко, непосредственно в Лондон, куда футболист отправился из Германии в первой половине воскресенья.

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Что касается Цыганкова и Сидорчука, то, как сообщили в УАФ, они должны были лететь одним рейсом с Коваленко. С этой целью Украинской ассоциацией футбола был заказан 180-местный самолет "Эмбраэр".

Однако "Динамо" вернуло своих футболистов чартером в Киев еще в ночь на воскресенье.

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В "Динамо" заявили, что пошли на такой шаг, так как "не дождались от УАФ решения, когда игроки сборной, инфицированные COVID-19, будут отправлены домой". При этом в "Динамо" утверждали, что "руководство УАФ даже думало отправить больных футболистов автобусом".

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В свою очередь в Украинской ассоциации футбола заявили, что в экстренной эвакуации динамовцев не было никакой необходимости, а своими действиями столичный клуб не позволил Сидорчуку и Цыганкову спокойно посмотреть матч с Германией в прямом эфире в отеле, заставив их поздно ночью ехать в аэропорт.

Обзор матча Германия – Украина (3:1)

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