Сборная Украины получила результаты воскресного теста на коронавирус

Сборная Украины получила результаты тестов на коронавирус, которые были сданы в Лейпциге в воскресенье утром после матча с Германией, который наша команда проиграла 1:3.

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Как сообщает УАФ, все результаты оказались отрицательными, следовательно, 21 футболист украинской команды может спокойно готовиться к заключительной и в то же время решающей игре Лиги наций со Швейцарией, которая состоится в Люцерне во вторник, 17 ноября.

В тренде Видео голов и обзор матча Германия – Украина в Лиге наций

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Отметим, что результаты тестирования "догнали" сборную Украины уже в Люцерне, где в воскресенье вечером "сине-желтые" расквартировались в 4-звездочном отеле Radisson Blu.

Добавим, что в понедельник вечером из Киева в лагерь сборной Украины должны прилететь три новичка из "молодежки". Чемпион мира-2019 Булеца, а также Судаков и Назаренко пополнят ряды команды Шевченко, если их тесты на коронавирус, сданные на родине, окажутся отрицательными.

Напомним, чтобы не вылететь из высшего дивизиона Лиги наций, нашей сборной 17 ноября нужно не проиграть Швейцарии. Хотя устроит и минимальное поражение в Люцерне при условии, что команда Андрея Шевченко забьет два мяча и более.

Обзор матча Германия – Украина (3:1)

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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