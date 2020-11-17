"Техническое поражение Украины – очевидное решение": что пишут швейцарские СМИ об отмене матча

Как известно, матч Лиги наций Швейцария – Украина сегодня не состоится. Власти Люцерна запретили проведение игры из-за случаев коронавируса в украинской команде, хотя УЕФА и Швейцарская ассоциация футбола готовы к проведению поединка, как и команда Шевченко.

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Что будет с матчем – пока не знают даже в УЕФА. В СМИ гуляют варианты от переноса матча на другую дату до технического поражения Украине.

А что пишет швейцарская пресса:

Watson.ch: Теперь судьбой матча будет заниматься УЕФА. Перенос на среду возможен в соответствии с правилами УЕФА, если украинцы будут иметь в своем распоряжении не менее 13 игроков (включая вратаря). Прослеживается, что тренерский штаб запоздал с вызовом игроков из сборной U21 и U20.

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В случае полной отмены игры решение будет принимать дисциплинарный комитет УЕФА. Очевидным решением было бы техническое поражение Украины со счетом 3:0.

blick.ch: Регламент УЕФА гласит, что команда должна иметь 13 игроков, иначе игра будет отложена. В этом случае последняя возможная дата проведения встречи – завтра, среда. В противном случае об этом позаботится дисциплинарный комитет УЕФА.

Он может объявить поражение виновной ассоциации. Что ж, для нас, швейцарцев, украинцы виноваты в том, что их игроки заразились коронавирусом. Для украинцев виноваты мы, швейцарцы, потому что решение принимал наш кантональный совет.

Если УЕФА придет к выводу, что ни одна из сторон не является виновной, решение может быть принято жеребьевкой: победа 1:0 для Швейцарии, победа 1:0 для Украины или 0:0.

Tagesanzeiger.ch: Неясно, как все будет дальше, например, будет ли техническая победа для Швейцарии. Другой вариант – отложить игру: матч также может состояться в среду. Тогда украинцы могли бы привлечь игроков из U-20 и U-21. Но сложность в том, что молодежная команда во вторник проводит матч отбора на чемпионат Европы против Северной Ирландии. Кроме того, поединок с юниорской командой исказил бы результат в Лиге наций. Поэтому УЕФА стоит перед трудным решением.

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