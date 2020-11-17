Матч Швейцария – Украина отменен: в чью пользу в такой ситуации протокол УЕФА

Заключительный поединок групповой стадии Лиги наций между Швейцарией и Украиной отменен. Встреча должна была состояться сегодня в 21:45 в городе Люцерн. Однако после новых случаев коронавируса в составе "сине-желтых" врач кантона Люцерн Роджер Харстолл решил не только отменить матч, но и закрыть всю сборную Шевченко на карантин.

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Теперь судьбу этой встречи должен решить УЕФА. И давайте посмотрим, что говорит медицинский протокол для матчей сборных, который в связи с пандемией коронавируса 28 августа представил Исполнительный комитет УЕФА:

Сборная Украины / Фото: УАФ

1. Если по решению уполномоченных государственных или местных властей группа футболистов или команда помещается в обязательный карантин или самоизоляцию, матч проходит по расписанию, если в команде набирается минимум 13 футболистов, включая одного вратаря.

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2. Если национальная ассоциация не может выставить на игру команду из 13 футболистов и минимум одного вратаря, то матч, если возможно, переносится на выбранную администрацией УЕФА дату. Если администрация УЕФА сочтет целесообразным, она имеет полномочия перенести матч на стадион в нейтральном государстве. В любом случае домашняя команда остается ответственной за проведение матча и покрывает все сопутствующие расходы.

3. Если матч невозможно перенести, решение принимает Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция (КДЭИ) УЕФА. Сборная, по вине которой матч не состоялся или был сыгран не полностью, признается проигравшей. Кроме случаев, когда КДЭИ решает, что матч не состоялся или был сыгран не полностью по вине обеих сторон либо по не зависящим от сторон причинам. Тогда исход матча определяет жребий (победа 1:0, поражение 0:1 или ничья 0:0), который проводит администрация УЕФА.

4. Если член назначенной на матч судейской бригады сдает положительный тест на COVID-19, УЕФА может в порядке исключения заменить его на рефери из ассоциации, которую представляет одна из команд, и/или на рефери не из списка ФИФА.

/ Фото: Reuters

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Ранее мы писали, что УЕФА рассматривает безумный вариант – результат матча Швейцария – Украина могут определить жеребьевкой.

Напомним, перед поединком со Швейцарией положительные результаты теста на коронавирус в сборной Украины, кроме Соболя, Макаренко и Ризныка, получили также Малиновский, Мораес и Кривцов. При этом УЕФА допустил Кривцова и Мораеса к участию в матче, поскольку футболисты "Шахтера" недавно переболели COVID-19, однако власти Люцерна играть им запретили. Как и всей украинской команде, которую они отправили на карантин.

Смотрите, как Украина играла против Германии

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