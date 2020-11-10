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Коронавирус на ночь разделил сборную Украины на две группы

10 ноября, 13:22

Олег Люлька Олег Люлька

Ужинали подопечные Андрея Шевченко двумя разными группами, а завтракали уже все вместе

Футболисты сборной Украины накануне сегодняшнего вылета в Польшу на товарищеский матч, который состоится в среду, ужинали порознь в киевском отеле.

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"Бельгийцы" Роман Яремчук, Эдуард Соболь и Богдан Михайличенко, "австриец" Евгений Чеберко, "венгры" Игорь Харатин и Александр Зубков и "итальянец" Руслан Малиновский в связи с поздними авиарейсами не успели на первую тренировку на сборе. А сразу по прибытии сдали ПЦР-тесты. До получения результатов эта группа имела отдельный от остальной команды ужин.

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К счастью, результаты тестов всех семи оказались отрицательными, сообщает официальный сайт УАФ, поэтому на завтрак все футболисты сборной Украины пришли уже одновременно. И все вместе улетели чартером в Польшу.

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Напомним, накануне положительным оказался тест Дениса Попова, который стал уже 13-м игроком "Динамо" с коронавирусом. Также Украине в ближайших поединках из-за травм не помогут Виктор Корниенко и Артем Кравец.

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Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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