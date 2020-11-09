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Шевченко позвал на тренировку сборной Усика, но бить никого не пришлось

9 ноября, 21:49

Александр Трикиша Александр Трикиша

Боксер пожелал удачи в будущих матчах, а футболисты поздравили его с победой над Чисорой

Первую тренировку сборной Украины перед ноябрьскими матчами посетил бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик. Как сообщает официальный сайт УАФ, боксер побывал на тренировке по приглашению главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко. Вчера они вместе наблюдали за матчем чемпионата Украины "Динамо" – "Шахтер" (0:3) в VIP-ложе "Олимпийского".

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Отмечается, что Усик предварительно сдал ПЦР-тест, который показал отрицательный результат, а затем уже присоединился к команде. А вот защитник "Динамо" Денис Попов сдал положительный тест и пропустит ближайшие матчи национальной команды.


Фото: УАФ

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Усик пожелал ребятам удачи в ближайших матчах. Со своей стороны, футболисты поздравили Усика с недавней победой над Дереком Чисорой.

Напомним, что товарищеский матч с Польшей состоится 11 ноября в Хожуве. Затем команду Андрея Шевченко ждут два матча Лиги наций – сначала 14 ноября в Кельне с Германией, а затем 17-го числа в Люцерне против Швейцарии.

Смотрите, как Украина обыграла Испанию в Лиге наций:

Все подробности в спецтеме Лига наций

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Андрей Шевченко Сборная Украины Александр Усик Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

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