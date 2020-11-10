Зинченко приехал в сборную Украины и сделал заявление

Главная футбольная команда страны собралась очередной раз, чтобы провести три матча за восемь дней. Уже завтра наши сыграют "товарняк" в Польше, а затем проведут выездные поединки Лиги наций с Германией и Швейцарией. Накануне Шевченко на Лигу наций вызвал в сборную еще двух дебютантов. Радует, что прибыли в лагерь "сине-желтых" наши лидеры с Туманного Альбиона – Александр Зинченко из "Манчестер Сити" и Андрей Ярмоленко из "Вест Хэма".

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И если Ярмола ничего не написал в соцсетях, то Зина сразу же отметился в национальной команде. "Готов", – заявил Саша под фотографией с тренировки сборной, на которой он запечатлен с одним из помощников Шевченко – итальянцем Андреа Мальдерой.

Вчера утром весь штаб команды сдал тесты на коронавирус, а вечером собрался на тренировку. Напомним, из 32 футболистов, вызванных на сбор, могут играть всего 25. А на занятии в понедельник побывало и вовсе 18 игроков, остальные присоединятся к сборной в Польше.

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Вылет запланирован сегодня на 11:30. Вечером подопечные Андрея Шевченко потренируются на месте завтрашнего матча, а наставник даст пресс-конференцию.

Вчера Шевченко позвал на тренировку сборной Усика, но бить никого не пришлось.

Вспомним, как сборная Украины в октябре обыграла испанцев в матче Лиги наций:

Все подробности в спецтеме Лига наций

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