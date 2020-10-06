Коронавирус – еще и у повара сборной Украины: матч с Францией висит на волоске

Наряду с вратарями Луниным и Панькивым положительный тест сдал хорват, отвечающий за питание сборной

Стало известно о еще одном представителе сборной Украины, у которого диагностирован коронавирус накануне товарищеского матча с Францией в Сен-Дени 7 октября. Положительный тест на COVID-19, помимо заразившихся Лунина и Панькива, сдал шеф-повар сборной Украины и "Шахтера" Любомир Тошич.

Реклама

О результатах тестов, которые сдавались уже во Франции, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

"Результаты ПЦР-тестов, которые вчера вечером были взяты у игроков сборной Украины лабораторией, авторизованной УЕФА, обнаружили наличие COVID-19 у трех представителей национальной команды – голкиперов Андрея Лунина и Юрия Панькива, а также шеф-повара "сине-желтых" Любомира Тошича. У остальных игроков и членов персонала результаты тестов отрицательные. Трое инфицированных изолированы в своих покоях в отеле, где остановилась сборная. Остальные футболисты и тренеры готовятся к предматчевой тренировке, которая начнется сегодня на "Стад де Франс" в 20:00 по Киеву", – сообщили в УАФ

Любомир Тошич / Фото: УАФ

Реклама

Фото – Instagram Любомира Тошича

Как мы писали ранее, из-за вспышки коронавируса в составе нашей команды матч Украины с Францией оказался под угрозой срыва. УАФ эту информацию пока не комментирует, но судя по тому, что сборная продолжает подготовку к игре, пока об отмене поединка речь не идет. Хотя, похоже, все может в любой момент измениться.

Напомним, что еще до вылета сборной из Украины COVID-19 диагностировали у Пятова и Степаненко. Из-за этого "сине-желтые" отправились во Францию без единого игрока "Шахтера".

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама