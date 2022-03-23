Кополовец отправил Луческу на пенсию из-за скандального заявления о спорте в России

Главный тренер Динамо Мирча Луческу вынужден был покинуть столицу Украины в первые дни войны. Но кто должен нести ответственность за это, видимо до сих пор не понял

Кополовец категорически не согласен с мнением Луческу о российских спортсменах / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший полузащитник Карпат Михаил Кополовец отреагировал на заявление Мирчи Луческу, что российские спортсмены не должны отвечать за действия Путина, который развязал войну против Украины.

"Луческу? Пусть едет в Румынию и там рассказывает. Я бы посмотрел, если бы в его стране такой беспредел творился. Этот чудак работал в России, у него какие-то связи остались. Лучше пусть молчит, чем что-нибудь говорит. Либо говори что-нибудь разумное, либо молчи. В нашей стране – война. А должен страдать или нет спорт... А почему наши дети должны страдать? Почему они должны покидать свои дома и неизвестно на сколько ехать в другие страны? Дед сумасшедший, что ли? "Спорт не должен страдать".

Оккупанты разрушили ТРЦ в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

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А почему наши родители, дети и женщины должны страдать? Почему наши люди должны погибать? А у него спорт не должен страдать. Давайте поиграем в футбол, восстановим чемпионат и будем делать вид, что ничего не было. Поэтому, Луческу, ты лучше иди в другую команду. А еще лучше – закончи с футболом после таких слов, отдыхай на пенсии. Спорт не должен страдать… Ну, это просто нереально, он убил меня", – сказал Кополовец в интервью Football Hub.

Странная позиция Луческу / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Добавим, что спорт для России всегда служил одним из способов пропаганды. Подтверждение этого – участие российских спортсменов на концерте-митинге в "Лужниках" 18 марта, где они надели на свои куртки новый рашистский символ – букву "Z".

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Большинство российских спортсменов не осудили военную агрессию РФ против Украины. Они в лучшем случае отмалчиваются, или открыто поддерживают войну, как олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов.

Напомним, что ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить все российские команды и сборные от международных турниров.

Сборная России сможет играть только на кубок водокачки / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

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Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не разрешать участие спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях.