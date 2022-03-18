Никаких поблажек агрессору: CAS оставил в силе бан российской сборной

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил ходатайство РФС на допуск к международным турнирам российских футбольных клубов и сборных

Сборная России сможет играть только на кубок водокачки / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Военная авантюра Путина против Украины дорого обойдется жителям России. Не обошли стороной санкции и рашистский футбол.

В конце февраля ФИФА и УЕФА исключили российские команды из еврокубков, а сборную из участников стыковых матчей к ЧМ-2022. Оккупанты решили обжаловать вердикт в CAS.

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В пятницу Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отказал в удовлетворении ходатайства РФС о снятии обеспечительных мер по иску в сторону ФИФА на время судебного разбирательства. Это означает, что суд отказался заморозить действие запрета ФИФА на участие российских команд в турнирах под его эгидой.

Во вторник CAS принял аналогичное решение по иску РФС в адрес УЕФА.

Напомним, 24 марта Россия должна была сыграть с Польшей в полуфинальном стыковом матче за место в финальной стадии ЧМ-2022. 8 марта ФИФА объявила, что поляки автоматически вышли в финал стыков, где сыграет с победителем противостояния между шведами и чехами.