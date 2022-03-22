Останется без трусов. Российский пловец лишился спонсора из-за концерта с Путиным

Олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов поддержал агрессию России против Украины и моментально получил расплату

Рылов остался без спонсора, за участие в концерте Путина / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

Российский спортсмен принял участие в концерте-митинге, посвященному оккупации Крыма. На куртке Рылова была новая рашистская символика – буква "Z", которую используют оккупанты в Украине.

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Компания Speedo, узнав о поддержке Рыловым войны, приняла решение расторгнуть с ним спонсорский контракт. При этом невыплаченные согласно контракту средства направят в фонд беженцам Украины.

Отметим, что компания Speedo – крупнейший дистрибьютор спортивной экипировки для плавания, в частности плавок. Теперь Рылову придется выступать без плавательных трусов известного бренда.

Но это не все неприятности, которые ожидают рашистского спортсмена. Международная федерация плавания рассмотрит поведение Рылова в рамках расследования по этому делу и есть большая вероятность его отстранения от соревнований.

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Ранее мы сообщали, что шахматист-предатель Сергей Карякин, который поддержал российское вторжение в Украину, получил дисквалификацию от Международной шахматной федерации. Карякину запрещено участвовать в любых рейтинговых турнирах под эгидой ФИДЕ.