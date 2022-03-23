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Кополовець відправив Луческу на пенсію через скандальну заяву про спорт у Росії

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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МаленькийСереднійВеликий
23 березня, 09:52
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Головний тренер Динамо Мірча Луческу змушений був залишити столицю України у перші дні війни. Але хто має нести відповідальність за це, мабуть, досі не зрозумів
Кополовець категорично не згоден з думкою Луческу про російських спортсменів
Кополовець категорично не згоден з думкою Луческу про російських спортсменів / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній півзахисник Карпат Михайло Кополовець відреагував на заяву Мірчі Луческу про те, що російські спортсмени не повинні відповідати за дії Путіна, який розв'язав війну проти України

"Луческу? Нехай їде до Румунії і там розповідає. Я б подивився, якби в його країні таке свавілля творилося. Цей дивак працював у Росії, у нього якісь зв'язки залишилися. Краще нехай мовчить, ніж щось каже. Або говори щось розумне, або мовчи. У нашій країні – війна.

А мусить страждати чи ні спорт... А чому наші діти повинні страждати? Чому вони мають залишати свої домівки і невідомо на скільки їхати до інших країн? Дід божевільний, чи що? "Спорт не повинен страждати".

Окупанти зруйнували ТРЦ у Києві
Окупанти зруйнували ТРЦ у Києві / Фото: Колаж: Сьогодні

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А чому наші батьки, діти та жінки мають страждати? Чому наші люди мають гинути? А у нього спорт не повинен страждати. Давайте пограємо у футбол, відновимо чемпіонат і робитимемо вигляд, що нічого не було.

Тому, Луческу, ти краще йди до іншої команди. А ще краще – закінчи з футболом після таких слів, відпочивай на пенсії. Спорт не повинен страждати… Ну це просто нереально, він убив мене", – сказав Кополовець в інтерв'ю Football Hub.

Дивна позиція Луческу
Дивна позиція Луческу / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Додамо, що спорт для Росії завжди був одним із способів пропаганди. Підтвердженням цього є участь російських спортсменів на концерті-мітингу в "Лужниках" 18 березня, де вони одягли на свої куртки новий рашистський символ – літеру "Z".

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Більшість російських спортсменів не засудили військову агресію проти України. Вони у кращому разі відмовчуються, або відкрито підтримують війну, як олімпійський чемпіон з плавання Євген Рилов.

Нагадаємо, що ФІФА та УЄФА прийняли рішення усунути всі російські команди та збірні від міжнародних турнірів

Збірна Росії зможе грати лише на кубок водокачки
Збірна Росії зможе грати лише на кубок водокачки / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

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Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував міжнародним спортивним федераціям не дозволяти участь спортсменів із Росії та Білорусі у змаганнях.

Росію і Білорусь виганяють зі світового спорту
Росію і Білорусь виганяють зі світового спорту / Фото: Колаж: Сьогодні

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легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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