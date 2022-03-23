Кополовець відправив Луческу на пенсію через скандальну заяву про спорт у Росії

Колишній півзахисник Карпат Михайло Кополовець відреагував на заяву Мірчі Луческу про те, що російські спортсмени не повинні відповідати за дії Путіна, який розв'язав війну проти України
"Луческу? Нехай їде до Румунії і там розповідає. Я б подивився, якби в його країні таке свавілля творилося. Цей дивак працював у Росії, у нього якісь зв'язки залишилися. Краще нехай мовчить, ніж щось каже. Або говори щось розумне, або мовчи. У нашій країні – війна.
А мусить страждати чи ні спорт... А чому наші діти повинні страждати? Чому вони мають залишати свої домівки і невідомо на скільки їхати до інших країн? Дід божевільний, чи що? "Спорт не повинен страждати".
А чому наші батьки, діти та жінки мають страждати? Чому наші люди мають гинути? А у нього спорт не повинен страждати. Давайте пограємо у футбол, відновимо чемпіонат і робитимемо вигляд, що нічого не було.
Тому, Луческу, ти краще йди до іншої команди. А ще краще – закінчи з футболом після таких слів, відпочивай на пенсії. Спорт не повинен страждати… Ну це просто нереально, він убив мене", – сказав Кополовець в інтерв'ю Football Hub.
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Додамо, що спорт для Росії завжди був одним із способів пропаганди. Підтвердженням цього є участь російських спортсменів на концерті-мітингу в "Лужниках" 18 березня, де вони одягли на свої куртки новий рашистський символ – літеру "Z".
Більшість російських спортсменів не засудили військову агресію проти України. Вони у кращому разі відмовчуються, або відкрито підтримують війну, як олімпійський чемпіон з плавання Євген Рилов.
Нагадаємо, що ФІФА та УЄФА прийняли рішення усунути всі російські команди та збірні від міжнародних турнірів
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував міжнародним спортивним федераціям не дозволяти участь спортсменів із Росії та Білорусі у змаганнях.