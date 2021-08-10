Какой ужас! Месси содрали с фасада Камп Ноу

Без слез на эти фотографии смотреть нельзя – вместо изображения Лионеля Месси на стадионе, где он отыграл два десятка лет, осталась жуткая серая полоса

Месси сдирают с Камп Ноу / Фото: Reuters

Сегодня Лионель Месси подписывает контракт с ПСЖ. А в Барселоне решили: с глаз – долой, из сердца – вон. И содрали огромное изображение аргентинца с фасада своего стадиона "Камп Ноу".

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Жуткое зрелище!

ТАК БЫЛО...

...А ТАК СТАЛО

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И ЕЩЕ РАЗ: БЫЛО – И СТАЛО:

СОДРАЛИ ЦЕЛУЮ ЭПОХУ

Как мы сообщали, ПСЖ и Лионель Месси согласовали контракт на два года с возможностью продления еще на один – до лета 2024-го. Сейчас Лео 34 года.

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Зарплата Месси в Париже чистыми составит 35 млн евро в год. Это больше, чем у его бразильского одноклубника Неймара (31 млн евро), но более чем в два раза меньше, чем было у самого Лионеля в Барселоне, где он получал на руки 74,9 млн евро в год.

СКОЛЬКО БУДЕТ ПОЛУЧАТЬ МЕССИ В ПСЖ

35 млн евро – в год

2,9 млн евро – в месяц

675 тысяч евро – в неделю

95 890 евро – в день

67 евро – в минуту

1,1 евро – в секунду

Лионель Месси плачет во время прощания с Барселоной / Фото: Reuters

Ранее, чтобы остаться в Барселоне, Месси согласился на сокращение зарплаты вдвое, но даже этого не хватило, чтобы каталонский клуб вписался в зарплатные рамки, предусмотренные Ла Лигой. В итоге Лионель со слезами покинул "Камп Ноу".