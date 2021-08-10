Месси с женой летят в Париж: фото из самолета

Сегодня лучший футболист 21-го века, отыгравший 20 лет за Барселону, подпишет контракт с Пари Сен-Жермен – смотрите, как аргентинец покидал Каталонию и летел во Францию

Лео с женой на пути в Париж / Фото: Instagram

Вместе с женой, детьми и своим отцом Лионель Месси улетел из Каталонии в Париж, где сегодня же подпишет контракт с ПСЖ.

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Об этом перед вылетом заявил отец футболиста.

На вопрос, кто виноват в том, что Месси покидает "блаугранас", папа Месси ответил: "Спросите в ФК Барселона".

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Как мы сообщали, ПСЖ и Лионель Месси согласовали контракт на два года с возможностью продления еще на один – до лета 2024-го. Сейчас Лео 34 года.

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Зарплата Месси в Париже чистыми составит 35 млн евро в год. Это больше, чем у его бразильского одноклубника Неймара (31 млн евро), но более чем в два раза меньше, чем было у самого Лионеля в Барселоне, где он получал на руки 74,9 млн евро в год.

СКОЛЬКО БУДЕТ ПОЛУЧАТЬ МЕССИ В ПСЖ

35 млн евро – в год

2,9 миллиона евро – в месяц

675 тысяч евро – в неделю

95 890 евро – в день

67 евро – в минуту

1,1 евро – в секунду

Лионель Месси плачет во время прощания с Барселоной / Фото: Reuters

Ранее, чтобы остаться в Барселоне, Месси согласился на сокращение зарплаты вдвое, но даже этого не хватило, чтобы каталонский клуб вписался в зарплатные рамки, предусмотренные Ла Лигой. В итоге Лионель со слезами покинул "Камп Ноу".